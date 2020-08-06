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Türkiye, Koronavirüs

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan sahte Kovid-19 içerikleriyle ilgili paylaşım

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kovid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirlerin resmi kanallardan duyurulduğunu bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 06.08.2020
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan sahte Kovid-19 içerikleriyle ilgili paylaşım

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından, "sahte içerik" görselini paylaşarak vatandaşların kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmemesi gerektiğini belirtti. 

İsmail Çataklı şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur." 

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