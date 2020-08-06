İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan sahte Kovid-19 içerikleriyle ilgili paylaşım
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kovid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirlerin resmi kanallardan duyurulduğunu bildirdi.
Ankara
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından, "sahte içerik" görselini paylaşarak vatandaşların kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmemesi gerektiğini belirtti.
İsmail Çataklı şu ifadeleri kullandı:
"Kovid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur."
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SAHTEDİR👇— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) August 5, 2020
Covid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bu güne kadar RESMİ KANALLARLA duyurulmuştur.
Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine RESMİ KANALLAR vasıtasıyla duyurulacaktır
Bu tür kaynağı belli olmayan SAHTE BELGELERE itibar edilmemesi rica olunur pic.twitter.com/gOpsX9Bsgz