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Sağlık, Koronavirüs

Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başlandı

Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başlandı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 19.01.2021
Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başlandı

Ankara

Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başlandı.

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