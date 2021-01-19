Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başlandı
Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başlandı.
Ankara
Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başlandı.
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