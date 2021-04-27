HSK tam kapanma döneminde duruşmaların ertelenmesi tavsiyesinde bulundu
HSK Genel Kurulu, 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde acil işler dışındaki duruşmaların ertelenmesi tavsiyesinde bulundu.
Ankara
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HSK Genel Kurulu kararıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde acil işler dışındaki keşif ve müzakereler ertelenecek.
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