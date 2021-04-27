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Türkiye, Koronavirüs

HSK tam kapanma döneminde duruşmaların ertelenmesi tavsiyesinde bulundu

HSK Genel Kurulu, 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde acil işler dışındaki duruşmaların ertelenmesi tavsiyesinde bulundu.

Kemal Karadağ   | 27.04.2021
HSK tam kapanma döneminde duruşmaların ertelenmesi tavsiyesinde bulundu

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

HSK Genel Kurulu kararıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde acil işler dışındaki keşif ve müzakereler ertelenecek. 

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