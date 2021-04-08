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Sağlık, Koronavirüs

Hollanda, 60 yaş altı için Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, düzenlediği basın toplantısında, Hollanda Sağlık Konseyince verilen tavsiye kararı üzerine 60 yaşın altındakilere AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Selman Aksünger   | 08.04.2021
Hollanda, 60 yaş altı için Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

Netherlands

Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, 60 yaşın üstündekilere AstraZeneca aşısının uygulanmaya devam edeceği bilgisini paylaştı.

Aşının yan etkilerinin genellikle 60 yaşın altındakilerde görüldüğünü vurgulayan De Jonge, "60 yaşın üstündekiler için AstraZeneca iyi ve güvenli bir aşı." dedi.

Sağlık Konseyinin tavsiyesine göre, ilk dozu AstraZeneca aşısıyla olan 60 yaşın altındakilere ikinci doz yine aynı aşıyla yapılabilecek.

Bakanlık, "geçici durdurma" kararını açıklamıştı

Hollanda Sağlık Bakanlığı, AstraZeneca aşısı yapılan 8 kadında yan etkiler görülmesi sebebiyle 60 yaşın altındakiler için bu aşının uygulamasını 3 Nisan itibarıyla geçici durdurulduğunu açıklamıştı.

Yaşları 25 ile 65 yaşındaki kadınlardan birinin akciğerindeki kan pıhtılaşması sebebiyle öldüğü bildirilmişti.

Geçici durdurma kararının ardından Belediyelere bağlı Sağlık Hizmetleri Birliği (GGD GHOR), aşı israfını önlemek için 60 yaşın üzerinde 700 kişinin randevusunu iptal etmişti.

Hollanda Sağlık Bakanlığı, ilk olarak 15 Mart'ta tedbir amaçlı AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.

Avrupa İlaç Ajansının "kanda pıhtılaşma" kararı tartışılıyor

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının faydalarının risklerinden daha çok olduğunu tekrarlayarak kanda alışılmadık şekilde görülen pıhtılaşmalarla aşı arasında bir "bağlantı" bulunduğunu ancak bunun "çok nadir görülen yan etkiler" olduğunu bildirmişti.

Kararın ardından toplanan AB Sağlık Bakanları, ortak bir karara varamamıştı.

Hollanda'nın yanı sıra Almanya, İtalya ve İspanya da AstraZeneca aşısını 60 yaşın üstündekilere uyguluyor.

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