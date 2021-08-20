Hindistan'da yerli üretilen 'dünyanın ilk DNA bazlı' Kovid-19 aşısına acil kullanım izni verildi
Hindistan'ın, yerli üretilen "dünyanın ilk DNA bazlı" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına acil kullanım izni verdiği bildirildi.
Ankara
Bilim ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hint ilaç firması Zydus Cadila tarafından geliştirilen üç dozluk ZyCoV-D aşısının acil kullanımının onaylandığı duyuruldu.
Açıklamada, acil kullanım onayı alan DNA bazlı ZyCoV-D aşısının "spike" proteini ürettiği ve Kovid-19'a karşı bağışıklığı güçlendirdiği kaydedildi.
ZyCoV-D aşısının Kovid-19'un mutasyonlarına karşı da etkili olduğu vurgulanan açıklamada, aşının yetişkinlerin yanı sıra 12-18 yaş grubundakilere de yapılabileceğine işaret edildi.
Açıklamada, 28 binden fazla gönüllünün katıldığı Faz 3 çalışmalarının ilk sonuçlarına göre ZyCoV-D aşısının yüzde 66,6 etkililiğinin olduğu bilgisi paylaşıldı.
Hindistan'da şimdiye kadar kullanım onayı alan 6 Kovid-19 aşısı bulunuyor.
Ülkede 570 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı, mayısta 414 binlerde zirveyi gören Kovid-19 vaka sayısı son bir haftadır 40 binin altında seyrediyor.
Hindistan'da toplam vaka sayısı 32,3 milyonu aştı, salgın nedeniyle 433 bin 998 kişi hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.