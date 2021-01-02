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Sağlık, Koronavirüs

Hindistan, Oxford Üniversitesinin AstraZeneca'yla geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

Hindistan, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca'yla geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülkede acil durumda kullanımına onay verdi.

Nuri Aydın   | 02.01.2021
Hindistan, Oxford Üniversitesinin AstraZeneca'yla geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hindistan basınındaki habere göre, Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Prakash Javadekar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısının onaylandığını açıkladı.

Javadekar, aşının acil kullanım onayı aldığını, az 3 aşının daha onay aşamasına olduğunu belirtti.

Oxford-AstraZeneca aşısı Hindistan'da kullanım onayı alan ilk Kovid-19 aşısı olurken, Javadekar, "Hindistan belki de en az 4 aşının hazır olduğu tek ülke olabilir.” diye konuştu.

Ülkede 6 ila 8 ay içerisinde 300 milyon kişiye aşı yapılması bekleniyor.

10 milyon 375 bin 788 kişinin salgına yakalandığı Hindistan, ABD’den sonra en çok vaka sayısına sahip olan ülke konumunda bulunurken Kovid-19 nedeniyle 149 bin 218 ölüm gerçekleşti.

Virüs vektörü yöntemiyle geliştirildi

Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ile Oxford Aşı Grubu iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan aşı, "virüs vektörü" olarak adlandırılan yöntemle geliştirildi.

"AZD1222" aşısı, soğuk algınlığına yol açan bir adenovirüsün zayıflatılmış ve kendini çoğaltamayan versiyonunu içeriyor. Bileşimine Kovid-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteininin DNA'sı eklenen adenovirüs, enzimin yapay olarak ortaya çıkmasını ve vücudun buna karşı koruyucu antikor üreterek gerçek virüse karşı bağışıklık kazanmasını amaçlıyor.

Aşının klinik denemeleri nisanda başlamış, 2'nci ve 3'ncü aşama klinik denemeleri İngiltere ve Hindistan'da yürütülmüştü. 30 bin gönüllünün katıldığı 3'ncü aşama denemeler Brezilya, Güney Afrika ve ABD'ye genişletilmişti.

Oxford Üniversitesi, 23 Kasım'da yaptığı açıklamada, halen devam eden üçüncü aşama denemelerin ilk sonuçlarına göre, potansiyel Kovid-19 aşısının ise tek doz uygulanması halinde yüzde 70, önce yarım doz, ardından tam doz uygulanması halinde ise yüzde 90'a kadar etkili olduğunu bildirmişti.

ABD, aşıdan 300 milyon doz, İngiltere 100 milyon doz ve Avrupa Birliği (AB) ise 400 milyon doz satın almak üzere ön anlaşmalar yapmıştı.

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