Her yıl dolup taşan Mevlana Meydanı'nda koronavirüs sessizliği
Her yıl ramazan ayında toplu iftarların verildiği Mevlana Meydanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde boş kaldı.
Konya
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Her sene ramazan ayının gelmesiyle Mevlana Türbesi ile yanındaki meydan, binlerce insanın akınına uğruyordu. Aileleriyle meydana gelen binlerce yerli ve yabancı turist, meydanın etrafında düzenlenen iftar davetlerine katılıyordu.
Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlerle ziyarete kapatılan Mevlana Türbesi ve etrafındaki meydan, ramazan ayında sessizliğe büründü.
Daha önceki ramazanlarda adım atılacak yer bulunmayan tarihi meydanın tamamen boş kaldığı gözlendi.
Ramazan ayı boyunca namaz kılmak isteyenlerin boş bırakmadığı Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi de boş kaldı.
Meydanın ve caminin sessizliği drone ile çekilen fotoğraflara ve görüntülere yansıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.