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Türkiye, Koronavirüs

Hastaneden kaçtığı öne sürülen Kovid-19'lu kadın otobüs durağında baygın halde bulundu

Adana'da Kovid-19 testi pozitif çıktığı ve hastanenin izolasyon alanından kaçtığı öne sürülen kadın, otobüs durağında baygın halde bulundu.

Fikret Kavğalı,Mutlu Güney   | 20.07.2020
Hastaneden kaçtığı öne sürülen Kovid-19'lu kadın otobüs durağında baygın halde bulundu Fotoğraf: Mutlu Güney / AA

Adana


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı ve hastanenin izolasyon alanından kaçtığı öne sürülen kadın, otobüs durağında baygın halde bulundu.

Merkez Yüreğir İlçesi PTT Evleri Mahallesi Kozan Caddesi'ndeki bir otobüs durağında bir kadının baygın halde olduğu ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri söz konusu durağa gitti. Ekipler yerde yatan kadının bir hafta önce yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı ve tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden kaçtığı iddia edilen D.M. olduğunu belirledi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak durağa kimseyi yaklaştırmadı.

Aynı hastanede 2 gün önce bir bebek dünyaya getirdiği öğrenilen D.M, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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