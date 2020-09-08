Güney Kore Kovid-19 tedavisinde kullanılacak antikor ilaçlarının seri üretimine geçmeyi planlıyor
Güney Kore, yeni tip koronavirüs tedavisinde kullanılacak antikor ilaçlarının bu ay içinde seri üretimine geçmeye hazırlanıyor.
Ankara
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Yonhap ajansında yer alan habere göre, Güney Kore Hastalık Kontrol Merkezi Başkan Yardımcısı Kwon Jun-wook, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının antikor tedavisiyle ilgili ilaçların klinik testlerinin değerlendirdiğini, eylül ayında bu tedavide kullanılacak ilaçların seri üretiminin başlamasının planladığını kaydetti.
Toplam vaka sayısının 21 bin 432'ye yükseldiği Güney Kore'de şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 16 bin 636 kişi iyileşti.
Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 341'e yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.