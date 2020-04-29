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Türkiye, Koronavirüs

Güney Afrika Cumhuriyeti'ne TSK uçağıyla tıbbi yardım malzemeleri gönderilecek

Milli Savunma Bakanlığından, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti'ne tıbbi yardım malzemesi ulaştırılacağı bildirildi.

Muhammed Ali Toruntay   | 29.04.2020
Güney Afrika Cumhuriyeti'ne TSK uçağıyla tıbbi yardım malzemeleri gönderilecek

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti'ne tıbbi yardım malzemesi ulaştırılacağını bildirdi.

Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, tıbbi yardım malzemelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A-400M tipi uçakla Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştırılacağı kaydedildi.

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