Güney Afrika Cumhuriyeti'ne TSK uçağıyla tıbbi yardım malzemeleri gönderilecek
Milli Savunma Bakanlığından, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti'ne tıbbi yardım malzemesi ulaştırılacağı bildirildi.
Ankara
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti'ne tıbbi yardım malzemesi ulaştırılacağını bildirdi.
Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlandığı belirtildi.
Açıklamada, tıbbi yardım malzemelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A-400M tipi uçakla Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştırılacağı kaydedildi.
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Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, TSK’ya ait A-400M tipi uçağımızla Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ulaştırılacak.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 29, 2020
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