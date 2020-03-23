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Türkiye, Koronavirüs

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaş 36 yurtta karantina altında

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı.

Abdulkadir Karakaya   | 23.03.2020
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaş 36 yurtta karantina altında Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı.

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