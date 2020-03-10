Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Spor camiası olarak koronavirüs önlemlerini takip ediyoruz
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu "Spor camiası olarak bu anlamdaki (koronavirüs) önlemleri federasyonlarımızla, uluslararası federasyonlarla takip ediyoruz. İptal edilen etkinlikler var, bunları da yarın sizlerle paylaşacağız" dedi.
Kayseri
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor camiası olarak bu anlamdaki (koronavirüs) önlemleri federasyonlarımızla, uluslararası federasyonlarla takip ediyoruz. İptal edilen etkinlikler var, bizim çalışma yaptığımız etkinlikler var. İnşallah bunları da federasyonlarla, uluslararası camiayla temaslarımız sonucunda yarın sizlerle paylaşacağız." dedi.
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