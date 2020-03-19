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Spor, Koronavirüs

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu federasyon başkanları ile görüşecek

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, futbol, basketbol, voleybol federasyonları ve Kulüpler Birliğinin başkanları ile bir araya gelecek.

Emrah Oktay   | 19.03.2020
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu federasyon başkanları ile görüşecek Fotoğraf: Ahmet İzgi/AA

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün saat 13.30'da futbol, basketbol, voleybol federasyonları ve Kulüpler Birliğinin başkanları ile bir araya gelecek.

Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13:30’da bir araya gelerek Koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz.

Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbol, basketbol, voleybol federasyonlarımızın başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13.30'da bir araya gelerek koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

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