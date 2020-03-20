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Türkiye, Koronavirüs

Gaziantep'te ürünlere fahiş fiyat uygulayan 19 firmaya para cezası

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen denetimde, ürünlere fahiş fiyat uygulayan 19 firmaya para cezası uygulandı.

Adsız Günebakan   | 20.03.2020
Gaziantep'te ürünlere fahiş fiyat uygulayan 19 firmaya para cezası

Gaziantep

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşın ihtiyaç duyduğu sağlık ve market ürünlerinin fahiş fiyatlarla satıldığı şikayetleri üzerine valilik oluruyla Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda gıda ve sağlık ürünleri satan firmalara denetim yapıldı.

Vergi denetmeni, zabıta memuru ve ticaret denetmeni tarafından 9-20 Mart tarihlerinde yapılan denetimlerde 171 çeşit ve 1197 ürün incelendi.

Yapılan kontrollerde, fahiş fiyat uygulayan 19 firmaya 10 bin ile 100 bin lira arasında değişen tutarlarda para cezası uygulandı.

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Gaziantep'te ürünlere fahiş fiyat uygulayan 19 firmaya para cezası

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