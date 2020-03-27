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Spor, Koronavirüs

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den ihtiyaç sahiplerine maddi destek

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine maddi destek sağlayacağını belirtti.

Erkan Tiryaki   | 27.03.2020
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den ihtiyaç sahiplerine maddi destek

İstanbul

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine maddi destek sağlayacağını belirtti.

Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan "Gün Destek Günüdür" başlıklı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Devletimiz, belediyelerimiz, sağlık ve kamu çalışanlarımız bu uluslararası salgına karşı ulusal çapta özverili ve kahramanca mücadele vermektedirler. Her şeyi devletten beklemeden, bu mücadeleye sonuna kadar destek olmak zorundayız. Bizler, insanlarımıza 'evde kalın' derken; ihtiyaç sahiplerine yaşamlarını sürdürebilmeleri için beslenme ve sağlık gibi hayati konularda yardımcı olmak, sorumluluk sahibi ve gücü yeten her vatandaşımızın görevidir. Devletimize destek olmak için karınca kararınca bir miktarı, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere ilgili bakanlığın hesabına şahsen bağışlayacağım. Miktar değil, katılım önemli. Herkesi desteğe davet ediyorum. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız."


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