Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Salgın ekonomik olarak en büyük zararı Galatasaray'a verdi
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, "Salgının en büyük darbesi en büyüğe olur. 'Çoktan çok, azdan az gider.' diye bir halk söylemi var. Ekonomik olarak en büyük zararı Galatasaray'a verdi. En yüksek yayın ve seyirci geliri bizdeydi." dedi.
Istanbul
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının mali açıdan en çok kendilerini etkilediğini söyledi.
GSTV'de yayımlanan "Başkan Özel" programına video konferans yöntemiyle bağlanan Mustafa Cengiz, sözlerinin başında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Cengiz, koronavirüs salgınında hayatını kaybeden vatandaşlar için taziyelerini dile getirerek, "Koronavirüsten yaşamını yetiren bütün kardeşlerimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Onların acılarını paylaşıyorum. Ön cephede çarpışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ön cephede olan emniyetin ve jandarmanın bütün mensuplarına tek tek teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Kendi sağlığının iyi olduğunu anlatan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Sağlığımda bir şey yok. Abdurrahim Bey, hocamız, Yusuf bey ile beraberdik. Piyango üçüne vurdu, bana vurmadı. Onlar iyileşme sürecinde. Galatasaray, dev ve yaşayan bir organizma. Günde yüzü aşkın iş maili geliyor. Görevi elimizden geldiğince sürdürmeye çalıştık. Yarın bana bir şey olursa arkadaşlarımız bayrağı alıp devam eder." ifadelerini kullandı.
"Salgının en büyük darbesi en büyüğe olur"
Koronavirüs salgınının beklenmedik bir durum olduğunu vurgulayan Mustafa Cengiz, şunları kaydetti:
"Salgının en büyük darbesi en büyüğe olur. 'Çoktan çok, azdan az gider.' diye bir halk söylemi var. Ekonomik olarak en büyük zararı Galatasaray'a verdi. En yüksek yayın ve seyirci geliri bizdeydi. Bunları olumsuz etkiledi. Tekil olarak aldığımızda bu maçların seyircisiz oynanmasının verdiği zarar yaklaşık 105 milyon lira. Gelecek yıl çarpanı etkisiye 230 milyon lirayı aşkın bir yükü var. Buna rağmen Galatasaray bütün bu yüklerin altından kalkacak, bütçe, plan ve programlarını buna göre yapacak kabiliyette bir camia. Yönetimimiz bunun için gece gündüz çalışmakta, elinden geleni yapmakta, en kötü güne hazırlanmakta ve bütün bu zorlukların tek tek üstesinden gelmekte. Bunlar aşılabilir zorluklar."
Cengiz, bu yıl ek bütçe talebi için genel kurul toplamadıklarını hatırlatarak, "Ek bütçe istemeden bir yılı bitirdik. Tüzüğümüze göre yüzde 5'i aştığınızda ek harcama ve bütçe yetkisi isteme durumundasınız. Yönetim olarak tarihimizde ilk defa gerçekçi bütçeler yaparak bütçenin dışına çıkmadık. Şimdi koronavirüs salgınından dolayı yeniden bir bütçe çalışması içindeyiz. Mevcut duruma uygun bir bütçe, salgın bittiğinde ilk fırsatta genel kurulun önüne getirme çalışması içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
"Profesyonel oyuncularımızdan fedakarlık istedik"
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, profesyonel sporculardan mali açıdan fedakarlık istediklerini söyledi.
Sporcuların desteğiyle koronavirüs salgını nedeniyle oluşan zorlu süreci atlatacaklarını aktaran Cengiz, "Zorlu durumlarda, bizim gibi sosyal camialarda kahramanlar, fedakarlar olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda kendini öne atanlar, feda edenler olmuştur. Biz kimseden can fedası istemiyoruz. Bu sıkıntılı süreci aşmak için profesyonel oyuncularımızdan resmi olarak fedakarlık istedik. Kendileri bunu inceliyor. Sağ olsun Selçuk kardeşim buna olumlu yaklaştı. Görüşmeler sürüyor. FIFA'nın belirlediği eşitlik, ekonomik durum ve uygunluk ölçütleri içinde bu süreci atlatacağız. Bütün sporcu kardeşlerimizle bu zorlu süreci atlatacağız." şeklinde görüş belirtti.
"Galatasaray'da çare hiçbir zaman tükenmez"
Zor günlere rağmen Galatasaray'ın borsada işlem gören spor kulüpleri arasında en iyi durumda olduğunu vurgulayan başkan Cengiz, şöyle devam etti:
"Galatasaray, en iyi yanıtını şu anda borsada vermekte. Sponsorlarımız. 'Hayır buradayız.' dediler. Çünkü yanlış anlaşıldı. 30'u aşkın sponsorumuz, 40'a yakın lisansiye sponsorumuz var. Bunlardan maddi olarak geçici de olsa ödeme güçlüğü çekenler olabilir ama 70 sponsorumuz çok dik durdu. Bizim B ve C planlarımız var. Galatasaray'da çare hiçbir zaman tükenmez. Galatasaray'da önceki yılda 120 milyon lira olan sponsorluk geliri şu anda 220 milyon lira civarında. Bunun içinde ufak sapmalar olabilir ama hiç önemli değil. Bunları aşacağımızı düşünüyoruz. Türk halkı çok büyük bir halktır. Yaş ortalaması 30'dur. 40'lı yaşlardaki insanımız bile kaç ekonomik buhran, sıkıntı yaşamıştır bilmiyorum ama sonuna kadar mücadele karakteri olan bir toplumuz. Galatasaray da bu toplumun en önemli üyelerinden biri. Bana göre en önemlisi. Toplumun bu çimentosu asla bozulmaz. Sonuna kadar mücadele eder. Sponsorluk ve diğer gelirlerde derhal kendini toparlar. Bu toparlanma süreci belki 5, bekli 6 ay sürer ama mutlaka toparlanır."
"Amatör şubeleri kapatmamız asla düşünülemez"
Mustafa Cengiz, amatör branşları kapatmalarının söz konusu olmadığını söyledi.
Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarında kapatmayı kastetmediğini anlatan Cengiz, şu ifadeleri kullandı:
"Hiçbir zaman amatörleri ikinci plana atmadık. Amatörlerle ilgili çok gerçekçi politikalar uyguluyoruz. Amatör sporların birçoğunu Türkiye'ye getiren kulüp olarak bununla övünüyoruz. Amatör şubeleri kapatmamız asla düşünülemez. Tam tersine bunları uzun vadede kendine yeter hale getirmeye çalışıyoruz. Altyapıya önem veriyoruz. Altyapıdan Türk gençlerinin yetişmesini, rol model olmasını istiyoruz. Bu futbol ve diğer bütün branşlar için geçerli. Hedefimiz bu. Amatörleri bırak kapatmayı tam tersine onlara hayali olmayan bütçelerle, Türk hocaları, Türk sporcuları hedef alan bir hale getirmeye çalışıyoruz. Tabii yabancı sporcular da olacak ama mali açıdan belli bir noktaya gelinceye kadar kendi yağımızda kavrulur hale getirmeye çalışıyoruz. Basketbol ve voleybolda bütçeyi düşürmemize rağmen başarımız daha önde. Her yıl ne harcandığı, hangi sırada olduğumuz ortada. 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarındaki yüksek kadro maliyetleri ile şu andaki maliyetimiz yarı yarıya ama bulunduğumuz sıralama daha yüksek. Bizim şansımız, basketbol ve voleybolda başantrenörlerimiz özverili çalışan, kaliteli insanlar. Onlara teşekkür ediyorum."
"AK Parti hükümeti müthiş bir yasa çıkardı"
Mustafa Cengiz, futbolcular için ödenen stopaj vergisinin amatör branşlar için yeniden alınmasıyla ilgili çalışmayı övdü.
"AK Parti hükümeti müthiş bir yasa çıkardı." diyen Cengiz, "Profesyonel futbolculardan kesilen stopajların amatöre harcanması müthiş bir şey. Bu Türk sporunu ayağa kaldıracak mali hamledir, devrim niteliğindedir. Fakat bu biraz zora sokuldu. Bu işte yönetmelik bazında bir belirsizlik doğurdu. Biz aylardır bu desteği alamıyoruz ancak Spor Genel Müdürlüğü yönetmeliği çıkararak Maliye Bakanlığına geçti. Maliye Bakanlığı da yönetmeliği düzenleyerek Gençlik ve Spor Bakanlığına geçecek. Biz beklemekte olan milyonlarca lira amatör spor desteğimizi geri alacağız." şeklinde konuştu.
"İllaki bir şehir olacaksa, neden İstanbul değil?"
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun bir süredir maçların oynanamadığını hatırlatan Cengiz, "İllaki bir şehir olacaksa, neden İstanbul değil? Yaza sarktığında en uygun yer İstanbul. İstanbul olmazsa Rize'ye de Antalya'ya da gideriz. Böyle bir karar alındığında TFF'nin bütün giderleri karşılaması gerekir. İstanbul bizim için daha doğru. İklimsel açıdan İstanbul'u tercih ederim. Ancak eylül ya da ekim ayına sarkacaksa, güneyde bir şehir de olur. Seyircili oynanacaksa kesinlikle herkesin kendi şehrinde oynaması gerekir. Beşiktaş maçında 10 milyon liraya yakın kaybımız oldu. Ülkemizin canı sağolsun. TFF'nin bu konuda inisiyatif alması gerekir. Kulüpler Birliği Vakfı da ortak bir karar alabilir. Ligler tekrar başladığında oynanış şekliyle ilgili kulüplerle istişare edilmeli. 'Ben yaptım oldu' mantığından çıkmamız gerekir." ifadelerini kullandı.
"UEFA'nın en doğru kararı alacağına inanıyoruz"
Mustafa Cengiz, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması yönünde tavsiyede bulunan UEFA'nın süreci iyi yönettiğini aktardı.
UEFA ile sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Göreve geldiğimizde 2+1 yıl Avrupa'dan men edilme tehlikesi ile karşı karşıyaydık. Dört ay her gün UEFA'ya taşındık. İlk defa ikinci yapılandırmayı alan kulüp olduk. İtiraz edenler oldu. Biz de CAS'a gittik ve kazandık. Sancılı geçti ama UEFA ile iç içe olduk. UEFA Başkanı Ceferin düzgün bir insan. Elinden geleni yapıyor. Sağlam bir duruşu var. Toplantıda bunun sinyallerini verdi. Ceferin ile konuşmalarımız oldu. Aldıkları kararları destekliyoruz. En doğru kararı alacaklarına inanıyoruz." diye konuştu.
"Futbolcu giderlerini azaltmamız gerek"
Mustafa Cengiz, koronavirüs salgınının oluşturduğu olağanüstü şartlar nedeniyle futbolcu maaşlarında yapılandırmaya gitmeleri gerektiğini dile getirdi.
Kısa ve uzun vadeli önlem planlarının olduğundan bahseden Cengiz, şunları söyledi:
"Bu yıl ile ilgili acil önlemler var. Bu olayın sürmesi halinde alınacak önlemler var. Kısa dönem ve uzun dönem hesapları var. Giderlerimizi azaltmamız gerek. Vergi hariç yıllık 60 milyon avro futbolcu giderimiz var. Bunun bir bölümünün inmesini istiyoruz. Genel bütçede çok önemli bir yer tutmuyor. Yaklaşık 10 milyon avro. 150 milyon avroluk total bütçenin içinde yüzde 10 bile değil. Bunun üstüne de çıkmaz. Nakit akış planı için bunun acilen alınması gerek. Dünya çok zor bir durumda. Bunu aşmamız için mutlaka acil tedbir almamız gerek. Bunu planlıyoruz. Mutlaka realize edeceğiz."
Milli Dayanışma Kampanyası'na verdikleri katkı
Mustafa Cengiz, yeni tip koronavirüs (Kavid-19) salgını nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulunmaları ile ilgili, "Devlet zor duruma düşünce, millet de gayretli olmalı. Kurtuluş Savaşı'nda da böyle oldu. Türk toplumu çok büyük. Yapılan hayrın gizli olması gerekir. Ancak örnek teşkil etmesi adına da bunu açıklamakta fayda var. Bunu realize ettik. Devletle de görüştüm. Hızlı adım attık. Sağlık Bakanlığı hesabına yardım yaptık. Akşam devlet kampanya yaptı. Biz de kendi kampanyamızı durdurduk. Devletin raconuna racon kesilmez. Destek verdik. Yerine ulaştığını düşünüyoruz. Bize düşen vazife devletimize destek olmak." açıklamasını yaptı.
İstanbul'da yapımı tamamlanan otel binasını hastane olarak kullanılması için Sağlık Bakanlığının hizmetine bedelsiz sunmaya hazır olduklarını duyurmalarıyla ilgili Cengiz, şu ifadeleri kullandı:
"Orada da elimizden geleni yaptık. Devletten gelmeyim. Sağcısı da solcusu da devletçidir ülkemizde. Devlet için mücadele ederler. En fazla 10 milyon lira masrafla müthiş bir hastane olabilir. Devlet, şehir ve sahra hastaneleri yaptı. Geçen sene Milli Güvenlik Kurulunda alınmış bir karar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Nisan 2019'da imzasıyla, dünyada çıkabilecek pandemik influenzaya karşı alınması gereken önlem kararı var. Gazetede ilan tarihi 13 Nisan 2019. Devletim güçlendikçe mutlu oluyorum. Mutlu oldum şehir hastanelerini duyunca. Devletimiz zamanında görmüş demekki. Müthiş bir öngörü ve vizyon var. Eleştirenler oldu, sayısal olarak fazla ve büyük dendi. Şimdi yararını görüyoruz. Siyasi tartışmaya girmeden söylüyorum. Bunun içine çekmesinler."
Beşiktaş'ın şampiyonluk talebi
Mustafa Cengiz, teknik direktör Mesut Bakkal'ın "Mesut Bir Adamın Hikayesi" kitabındaki, 1986-1987 sezonunda formasını giydiği Denizlispor ile Beşiktaş arasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan maç için Galatasaray'dan teşvik primi aldığına yönelik ifadeleri üzerine siyah-beyazlı kulübün TFF'ye başvurarak söz konusu sezon için şampiyon ilan edilmelerini talep etmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Daha önce Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de 20 yıldır kazanamamalarıyla ilgili Fetih Suresi'nden ayet okuyan Cengiz, bu kez Bakara Suresi'nden sabırla ilgili alıntı yaparak, "Biz öyle 100 tane isteriz. 14 yıl şampiyon olamadık. Bir sürü sorarız. Ben buna girmeyeyim. 'İnnallahe meassabirin' (Allah sabredenlerle beraberdir.) diyeyim." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.