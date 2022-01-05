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Spor, Koronavirüs

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda 3 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda 1'i oyuncu 3 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Ercan Doğan   | 05.01.2022
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda 3 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Istanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, voleybol takımına uygulanan PCR testleri sonrasında 1 oyuncu ile 2 teknik ekip personelin test sonuçlarının pozitif sonuçlandığı bildirildi.

Oyuncu ve personelin tedavi protokolü ile kontrol sürecine başlandığı kaydedildi.

Galatasaray HDI Sigorta'da 6 sporcu ve 3 teknik ekip personeli olmak üzere vaka sayısı toplam dokuza ulaştı.


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