Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda 3 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda 1'i oyuncu 3 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Istanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, voleybol takımına uygulanan PCR testleri sonrasında 1 oyuncu ile 2 teknik ekip personelin test sonuçlarının pozitif sonuçlandığı bildirildi.
Oyuncu ve personelin tedavi protokolü ile kontrol sürecine başlandığı kaydedildi.
Galatasaray HDI Sigorta'da 6 sporcu ve 3 teknik ekip personeli olmak üzere vaka sayısı toplam dokuza ulaştı.
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