Euro
7.65
Dolar
6.99
BIST 100
100,435.30
Altın
1,684.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 376'ya yükseldi

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 289 artarak 24 bin 376'ya yükseldi.

Yusuf Özcan   | 30.04.2020
Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 376'ya yükseldi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 289 artarak 24 bin 376'ya yükseldi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Genel Sekreteri Guterres: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Cumhurbaşkanlığından Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin detaylı paylaşım
Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 376'ya yükseldi
Rusya Başbakanı Mişustin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu’ndan Kovid-19 tedavisi açıklaması

Benzer haberler

BM Genel Sekreteri Guterres: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi

BM Genel Sekreteri Guterres: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi

Cumhurbaşkanlığından Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin detaylı paylaşım

Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 376'ya yükseldi

Rusya Başbakanı Mişustin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Rusya Başbakanı Mişustin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 230 bini aştı

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 230 bini aştı
İtalya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 27 bin 967'ye yükseldi

İtalya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 27 bin 967'ye yükseldi