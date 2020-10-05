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Sağlık, Koronavirüs

Filyasyon ekibi hekimlerince hastalara ve temaslılara iş göremezlik raporu yazılabilecek

İstanbul Aile Hekimliği Derneği, Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan kişilerin iş yerlerine vermek için ihtiyacı olan raporların filyasyon ekibi hekimlerince verilebileceğini duyurdu.

Andaç Hongur   | 05.10.2020
Filyasyon ekibi hekimlerince hastalara ve temaslılara iş göremezlik raporu yazılabilecek

İstanbul

İstanbul Aile Hekimliği Derneğinden (İSTAHED) yapılan yazılı açıklamada, temaslı veya pozitif vakaların izolasyonlarının sağlanmasını salgının önünü kesmek için en öncelikli önlem olarak tanımlandığı hatırlatılarak, pandemi boyunca iş yerlerinden rapor talep edilen bu kişilerin raporları almak için evden çıkıp sağlık kuruluşlarına, en çok da aile hekimlerine gittiklerinin ve çok sayıda bulaşa sebep olduklarının dile getirildiği aktarıldı.

Dernek tarafından, karantina listesindeki kişilerin SGK'ya otomatik olarak bildirilerek raporlu sayılabilecekleri veya filyasyon ekibine bu yetki verilerek bulaşın önlenebileceğinin önerildiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Bakanlık tarafından bu talebimizin salgının yedinci ayında da olsa yerine geldiğini görmekteyiz. Filyasyon ekiplerinin kullandığı Filyasyon Takip Sistemi'ne (FİTAS) eklenen rapor sekmesi ile sorun bir şekilde çözülmüş oldu. Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan vatandaşlarımızın iş yerlerine vermek için ihtiyacı olan raporlar, 2 Ekim 2020 tarihinden itibaren filyasyon ekiplerince verilebilecek ve vatandaşların karantinalarını bozmalarına gerek kalmayacak. İzolasyondaki vaka ve temaslıların istirahat raporlarının oluşturulması FİTAS-SGK entegrasyonuyla sağlanmıştır. Bu sayede danışman doktorlar e-raporları FİTAS üzerinden oluşturabilecektir. Oluşturulan istirahat raporları SGK tarafından sonuçlandığında kişilere bilgilendirme SMS'i gönderilecektir. Vatandaşlar raporlarına e-Nabız ve e-Devlet Kapısı üzerinden erişebilecek."

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Filyasyon ekibi hekimlerince hastalara ve temaslılara iş göremezlik raporu yazılabilecek
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