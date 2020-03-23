FIBA turnuvaların geleceğiyle ilgili kararını ilerleyen haftalarda verecek
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını göz önüne alınarak turnuvaların geleceğine ilişkin kararın ilerleyen haftalarda verileceğini açıkladı.
İstanbul
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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını göz önüne alınarak turnuvaların geleceğine ilişkin kararın ilerleyen haftalarda verileceğini açıkladı.
Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, her kararın oyuncu, antrenör, hakem ve taraftar sağlığı ön planda tutularak alındığı vurgulanarak, "Lig ve kulüp yönetimleriyle yapılacak değerlendirmeden sonra FIBA Şampiyonlar Ligi, Afrika Ligi ve Amerika Ligi'nin geleceğiyle ilgili karar, ilerleyen haftalarda verilecek. Aynı karar, uluslararası turnuvalar için de uygulanacak." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, şartların izin vermesi durumunda turnuvaların tamamlanmasının amaçlandığı kaydedilirken, aksi halde oyuncuların sağlığının hiçbir şekilde riske atılmayacağı belirtildi.
FIBA, 12 Mart'ta açıklanan kararla koronavirüs nedeniyle sezon sonuna kadar bütün organizasyonları askıya almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.