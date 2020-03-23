Euro
7.09
Dolar
6.59
BIST 100
84,246.17
Altın
1,549.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Koronavirüs

FIBA turnuvaların geleceğiyle ilgili kararını ilerleyen haftalarda verecek

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını göz önüne alınarak turnuvaların geleceğine ilişkin kararın ilerleyen haftalarda verileceğini açıkladı.

Mutlu Demirtaştan   | 23.03.2020
FIBA turnuvaların geleceğiyle ilgili kararını ilerleyen haftalarda verecek

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını göz önüne alınarak turnuvaların geleceğine ilişkin kararın ilerleyen haftalarda verileceğini açıkladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, her kararın oyuncu, antrenör, hakem ve taraftar sağlığı ön planda tutularak alındığı vurgulanarak, "Lig ve kulüp yönetimleriyle yapılacak değerlendirmeden sonra FIBA Şampiyonlar Ligi, Afrika Ligi ve Amerika Ligi'nin geleceğiyle ilgili karar, ilerleyen haftalarda verilecek. Aynı karar, uluslararası turnuvalar için de uygulanacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şartların izin vermesi durumunda turnuvaların tamamlanmasının amaçlandığı kaydedilirken, aksi halde oyuncuların sağlığının hiçbir şekilde riske atılmayacağı belirtildi.

FIBA, 12 Mart'ta açıklanan kararla koronavirüs nedeniyle sezon sonuna kadar bütün organizasyonları askıya almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak’ta koronavirüs nedeniyle ölenlenlerin sayısı 24’e yükseldi
BDDK'dan bankaları rahatlatıcı karar
BM'den koronavirüs salgınıyla mücadele için küresel ateşkes çağrısı
FIBA turnuvaların geleceğiyle ilgili kararını ilerleyen haftalarda verecek
Almanya Başbakanı Merkel'e yapılan Kovid-19 testi negatif çıktı

Benzer haberler

FIBA turnuvaların geleceğiyle ilgili kararını ilerleyen haftalarda verecek

FIBA turnuvaların geleceğiyle ilgili kararını ilerleyen haftalarda verecek

Spor camiası koronavirüsle mücadele için birlik oldu

Ömer Onan'dan basketbol liglerinin durumu hakkında açıklama

Fenerbahçe'den 'geçmiş olsun' mesajlarına teşekkür

Fenerbahçe'den 'geçmiş olsun' mesajlarına teşekkür
Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Erdoğan: Liglerin ertelenmesini doğru buluyorum

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Erdoğan: Liglerin ertelenmesini doğru buluyorum
Anadolu Efes Başantrenörü Ataman: Maçların ertelenmesi kaçınılmaz bir önlemdi

Anadolu Efes Başantrenörü Ataman: Maçların ertelenmesi kaçınılmaz bir önlemdi