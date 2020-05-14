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Spor, Koronavirüs

Erzurumspor'da futbolcu ve çalışanlardan oluşan 72 kişi karantinaya alındı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp başkanı Hüseyin Üneş, Kovid-19 testleri pozitif çıkan 11 kişi dışında, futbolcu ve çalışanlardan oluşan 72 kişinin de tedbiren karantinaya alındığını söyledi.

Yunus Hocaoğlu   | 14.05.2020
Erzurumspor'da futbolcu ve çalışanlardan oluşan 72 kişi karantinaya alındı Fotoğraf: Yunus Hocaoğlu/AA

Erzurum


KORONAVİRÜS HABERLERİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp başkanı Hüseyin Üneş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 11 kişi dışında, futbolcu ve çalışanlardan oluşan 72 kişinin de tedbiren karantinaya alındığını duyurdu.

Hüseyin Üneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da dün yapılan ikinci testler sonucunda 4'ü futbolcu 11 kişide Kovid-19 tespit edildiğini anımsattı.

İlk test sonuçlarının negatif çıktığını, bu yüzden rahat olduklarını belirten Üneş, "Dün sonuçlar gelmeye başladığında durumu görünce rahatlığımız bizi tedirginliğe ve farklı bir psikolojiye götürdü. Test yapılan 83 kişiden 60'ının sonucu negatif, 11'inin pozitif, 12'sinin de riskli çıktı. İl Sağlık Müdürü'müz başta olmak üzere doktorlarımız kampüse gelerek futbolcularımızı hastaneye götürdüler." dedi.

Üneş, tesisin karantinada olduğunu ifade ederek, "Kampüsümüzde sabaha kadar dezenfeksiyon işlemi yaptık. Kovid-19 testleri negatif çıkan 60 futbolcu ve çalışanlarımız karantinada duruyor. Durumu şüpheli olup hastaneye sevk edilen 12 arkadaşımızda şimdilik bir sorun yok ama birkaç gün sonra yeniden test yapılacak. Onları da kampüsümüze getirip, 72 kişiyi karantinaya aldık." diye konuştu.

Kovid-19 testleri pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbolcular ve teknik ekibe de geçmiş olsun dileklerini ileten Üneş, şöyle konuştu:

"Ahmet Nur Çebi başkana ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onları en iyi anlayacak kulüplerin başında biz geliyoruz. Sıcağı sıcağına yaşadığımız benzer durumlar var. 11 futbolcumuz hastanede tedavi edilirken kampüsümüz de karantinada. O yüzden onları çok iyi anlıyorum. İnşallah kısa süre içinde başta başkanları olmak üzere bütün futbolcu ve çalışanları bu hastalığı yener ve lige hazırlanmaya devam eder."

Karantinaya alınan kulüp tesislerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi zabıta görevlilerince giriş çıkışlar kontrol ediliyor.

Takımda dün Kovid-19 testleri pozitif çıkan 4'ü futbolcu 11 kişinin karantina ve tedavi işlemleri, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

Erzurumspor'da tedbiren karantina altına alınan toplam 72 kişinin büyük bir çoğunluğunun tesislerde, bir kısmının da evlerinde izole şekilde bulunduğu vurgulandı.

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