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Sağlık, Koronavirüs

Erkeklerin Kovid-19'dan ölüm riskinin kadınlardan yüksek olduğu bir araştırmayla daha ortaya koyuldu

67 bin Kovid-19 hastasının incelendiği çalışmada, erkeklerin virüse bağlı yaşamını yitirme oranının kadınlardan yüzde 30 daha fazla olduğu tespit edildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 20.12.2020
Erkeklerin Kovid-19'dan ölüm riskinin kadınlardan yüksek olduğu bir araştırmayla daha ortaya koyuldu

Ankara

Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesinin yürüttüğü çalışma, Kovid-19 hastası erkeklerin ölüm riskinin kadınlardan yüzde 30 daha fazla olduğunu gösterdi.

The Financial Express gazetesinin haberine göre, ABD'de Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesinden (UMSOM) bilim insanları, aynı yaş ve sağlık durumundaki Kovid-19 hastalarının ölüm oranı arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma yürüttü.

ABD'de 613 hastaneden yaklaşık 67 bin Kovid-19 hastasının incelendiği çalışmada, erkeklerin virüse bağlı yaşamını yitirme oranının kadınlardan yüzde 30 daha fazla olduğu tespit edildi.

Araştırmada ayrıca 20 ila 39 yaşlarında obezite, hipertansiyon ve diyabet sorunu bulunan Kovid-19 hastalarının ölüm riskinin sağlıklı yaşıtlarından daha yüksek olduğu görüldü.

Yaş faktörünün Kovid-19'un ölümcül etkisi üzerindeki önemine işaret edilen çalışmada, çocuk hastaların hayatını kaybetme oranının yüzde 2'den az olduğu kaydedildi.

Çalışmayı yürüten Katherine E. Goodman, yaşlı hastaların hala en yüksek ölüm riskine sahip grup olduğuna ancak obez veya hipertansiyon hastası gençlerin ölüm riskinin de fazlalığına dikkati çekti.

Araştırmanın ayrıntıları "Clinical Infectious Diseases" dergisinde yayımlandı.

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