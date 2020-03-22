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Türkiye, Koronavirüs

Emniyet yaşlı ve hasta vatandaşlardan gelen talepleri eksiksiz karşılıyor

Emniyet Genel Müdürlüğünden, yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasının hassasiyetle ülke genelinde takip edildiği bildirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 22.03.2020
Emniyet yaşlı ve hasta vatandaşlardan gelen talepleri eksiksiz karşılıyor

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, İçişleri Bakanlığının, 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmasını kısıtlayan genelgesi doğrultusunda "155" ve "112"ye gelen çağrıları karşılayacak yeteri kadar personelin görevlendirildiği, çağrıların eksiksiz karşılandığı belirtildi. 

Vatandaşların evlerine temel ihtiyaç malzemelerinin götürülmesi ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanmasının hassasiyetle ülke genelinde polis ekiplerince takip edildiği aktarılan açıklamada, görevli personelin ve vatandaşların sağlığının korunması için hijyen kurallarına uyulması, maske ve eldiven kullanılması gibi koruyucu tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Öte yandan, sosyal medyadan paylaşılan videolarda, polislerin, vatandaşlara istedikleri ürünleri getirirken evden dışarı çıkmamaları konusunda uyardığı ve vatandaşların da bu hizmet için polislere teşekkür ettiği görülüyor.

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