Elazığ'da Kovid-19'u yenen 14 hasta alkışlarla hastaneden ayrıldı
Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 14 hasta hastaneden alkışlarla taburcu edildi.
Elazığ
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Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan 14 kişinin tedavisi tamamlandı.
Sağlığına kavuşan hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 14 pozitif vakanın iyileşme sürecinin ardından bugün taburcu edildiği belirterek, "Bu zor süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık personelimize şehrimiz adına canı gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Aynı hastane ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'nden önceki gün Kovid-19 tedavisi sonrası 9 hasta daha taburcu edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.