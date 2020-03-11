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Koronavirüs

Dünyanın en büyük uydu fuarında 'Kovid-19' gölgesi

Uydu teknolojileri alanında dünyanın en büyük fuarı olarak kabul edilen Satellite 2020'ye, dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler damga vurdu.

Arife Yıldız Ünal,Dilara Zengin   | 11.03.2020
Dünyanın en büyük uydu fuarında 'Kovid-19' gölgesi

Washington DC

Çin'in Vuhan bölgesinde başlayan ve dünya genelinde hızla yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle birçok uluslararası etkinlik iptal edilirken, ABD'nin başkenti Washington'da 10 Mart'ta kapılarını açan Satellite 2020 virüs tedirginliğinin gölgesinde gerçekleşti.

Geçmiş yıllarda dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda firmanın stant açtığı ve binlerce katılımcının yer aldığı fuara, bu yıl ilgi sönük kaldı.

Kovid-19 salgınına rağmen gerçekleştirilen fuarda, virüsle mücadele kapsamında alınan önlemler dikkati çekti.

Fuar alanına girişte ziyaretçileri karşılayan ve pek çok yere konulan uyarı levhalarında, öksürürken ağzın kol ya da peçeteyle kapatılması, ellerin sık sık yıkanması gibi uyarılar yer aldı. 

Alanda çok sayıda el dezenfektan noktası oluşturuldu. Stant ziyaretlerinde katılımcılarla görüşmeler, dezenfektan ve kolonya ikramının ardından başladı.

Fuarda stant açan firmalardan birçoğu kalem, USB, bez çanta, anahtarlık gibi alışılagelmiş eşantiyonların yerine ziyaretçilerine küçük kutularda dezenfektan hediye etti.

Tokalaşma yerine dirsek teması

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ziyaretçiler el temasında bulunmamaya da özen gösterdi. Bazı stantlarda tokalaşma yerine "tokalaşmasız bölge" uyarısı yer aldı. Kimi katılımcılar ise tokalaşmak yerine "dirsek teması"nda bulundu.

Türkiye'nin önde gelen uydu firmaları Türksat AŞ, TUSAŞ, STM ve Profen'in de standlarında kolonya ikram edildi. Yetkililer, ziyaretçilerle tokalaşmak yerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmelerinde yaptığı "elini kalbine götürerek selamlaşma"yı tercih etti.

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