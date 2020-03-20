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Sağlık, Koronavirüs

Dünya Sağlık Örgütü: Yüzde 70'ten fazla ülkenin Kovid-19 müdahale planı var

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda ülkelerin yüzde 70'inin ulusal müdahale planının bulunduğunu söyledi.

Bayram Altuğ   | 20.03.2020
Dünya Sağlık Örgütü: Yüzde 70'ten fazla ülkenin Kovid-19 müdahale planı var

Cenevre


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda ülkelerin yüzde 70'inin ulusal hazırlık ve müdahale planının, yüzde 89'nun da "laboratuvar test kapasitesi" imkanının bulunduğunu söyledi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, diplomatik misyon şeflerine Kovid-19'a karşı küresel mücadele hakkında bilgi verdi.

DSÖ Direktörü, "Güzel bir haber ile başlayacağım. Yüzde 70'ten fazla ülkenin bir Kovid-19 ulusal hazırlık ve müdahale planı, yüzde 89'unun laboratuvar test kapasitesi, yüzde 70'ten fazlasının Kovid-19 için olay bazlı takip sistemi ve yüzde 68'inin de çok sektörlü bir ortak koordinasyon mekanizması var. Bu tabii ki yeterli değil. Ama tüm ülkelerin, vakaları olsun olmasın hazır olmaları beklentisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkelerin sadece yarısında "ulusal enfeksiyon önleme ve kontrol programı" bulunduğuna dikkati çeken Ghebreyesus, bunun yetersiz olduğu mesajını verdi.

Konuşmasında, Çin'den ilk kez Kovid-19 vakasının bildirilmediğine dikkati çeken Ghebreyesus, bunun "inanılmaz bir başarı" olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, koronavirüsün genetik diziliminin Çin tarafından paylaşılmasından 60 gün sonra ilk aşı denemesinin başlamasını ise daha önce benzeri görülmemiş bir bilimsel zafer olarak niteledi.

ABD'de koronavirüse karşı ilk klinik aşı denemeleri Washington eyaletinde 17 Mart'ta başlamıştı.



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