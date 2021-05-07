Euro
10.02
Dolar
8.25
BIST 100
1,441.33
Altın
1,830.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Dünya Sağlık Örgütü Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdi

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Sinopharm" aşısının "güvenlik, etkinlik ve kalite" açısından DSÖ'nün acil kullanım onayını alan 6'ncı Kovid-19 aşısı olduğunu söyledi.

Bayram Altuğ   | 07.05.2021
Dünya Sağlık Örgütü Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdi

Cenevre

Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Bugün öğleden sonra Çin'in geliştirdiği "Sinopharm" aşısına DSÖ'nün acil kullanım izni verdiğini aktaran Ghebreyesus, bu aşının "güvenlik, etkinlik ve kalite" açısından DSÖ'nün acil kullanım onayını alan 6'ncı Kovid-19 aşısı olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, bu onayın, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nın (COVAX) aşı listesini genişlettiğini, ülkelere kendi içlerinde acil kullanım onayı ile bu aşıyı ithal edip uygulamaları için güven verdiğini vurguladı.

DSÖ'ye Kovid-19 aşılarının kullanımı konusunda danışmanlık yapan Stratejik Uzmanlar Danışma Grubunun (SAGE) aşıya ilişkin mevcut verileri incelediğini anlatan Ghebreyesus, aşının 18 yaş ve üstü yetişkinler için iki doz halinde uygulanmasının tavsiye edildiğini kaydetti.

Örgüt, ilk olarak 31 Aralık'ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay vermişti.

DSÖ, daha sonra Oxford-AstraZeneca aşısı, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü'nün (SII) ürettiği aşı, Moderna ve Janssen firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 107 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Dünya Sağlık Örgütü Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdi
UNICEF: Kovid-19 Hindistan'da büyük bir hızla yayılmaya devam ediyor
Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısının tam onayı için ABD'de başvuru yapıldı
İspanya Kovid-19 aşılarının fikri mülkiyet haklarının askıya alınmasını tek başına yeterli görmüyor

Benzer haberler

Dünya Sağlık Örgütü Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdi

Dünya Sağlık Örgütü Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdi

Araştırma, küresel çapta 900 bin ebe açığı olduğunu ortaya koydu

Batı Afrika'da 31 milyon kişi gıda krizi ile karşı karşıya

Kırgızistan'da 'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ne geçildi

Kırgızistan'da 'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ne geçildi
BioNTech-Pfizer aşısının AB'de 12-15 yaş grubu için değerlendirme süreci başladı

BioNTech-Pfizer aşısının AB'de 12-15 yaş grubu için değerlendirme süreci başladı
DSÖ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgını bitti

DSÖ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgını bitti