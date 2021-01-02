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Koronavirüs

Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 23 milyonu aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görenlerin sayısı dünya genelinde 23 milyonu geçti.

Nuri Aydın   | 02.01.2021
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 23 milyonu aştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 23 milyon 31 bin 9'a ulaştı.

Tedavi görenlerin 22 milyon 924 bin 351'inde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 106 bin 658 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması, ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

ABD, tedavi altındaki 8 milyon 162 bin 957 kişiyle aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke oldu.

Tedavisi süren vaka sayısına göre ABD'yi 2 milyon 384 bin 97 ile Fransa, 752 bin 121 ile Brezilya, 583 bin 921 ile Belçika, 577 bin 62 ile İtalya, 555 bin 600 ile Rusya, 364 bin 836 ile Almanya ve 328 bin 171 ile Ukrayna izledi.

Türkiye'de 84 bin 308 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor, bunlardan 3 bin 764'ünü ağır hastalar oluşturuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 84 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 840 binden fazla kişi hayatını kaybetti.


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