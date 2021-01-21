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Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 70 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 70 milyonu geçti. 25 milyon 333 bin 798 kişi ise halen tedavi altında bulunuyor.

Emre Aytekin   | 21.01.2021
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 70 milyonu geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 70 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 70 milyon 2 bin 166'sı iyileşti.

ABD'de 14 milyon 970 bin 226, Hindistan'da 10 milyon 265 bin 706, Brezilya'da 7 milyon 564 bin 622 ve Rusya'da 3 milyon 54 bin 218 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de 20 Ocak itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 813 bin 919 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İtalya’da 1 milyon 806 bin 932’ye, Kolombiya'da 1 milyon 786 bin 170’e, Almanya’da 1 milyon 762 bin 200'e, Arjantin'de 1 milyon 613 bin 773’e, İngiltere'de 1 milyon 571 bin 519’a, Meksika'da 1 milyon 264 bin 780’e, Polonya'da 1 milyon 235 bin 732’ye, Güney Afrika'da 1 milyon 160 bin 422'ye ve İran'da 1 milyon 144 bin 549’a ulaştı.

Dünya genelinde 25 milyon 333 bin 798 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 97 milyon 422 bin 123’e ulaşırken, virüs nedeniyle 2 milyon 86 bin 159 kişi hayatını kaybetti.


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