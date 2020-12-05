Euro
9.47
Dolar
7.81
BIST 100
1,330.87
Altın
1,836.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 46 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 46 milyonu aştı.

Emel Gözellik   | 05.12.2020
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 46 milyonu geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 46 milyon 1131 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 9 milyon 79 bin 888, ABD'de 8 milyon 664 bin 52, Brezilya'da 5 milyon 744 bin 369 ve Rusya'da 1 milyon 916 bin 396 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısı Arjantin'de 1 milyon 281 bin 955'e, Kolombiya'da 1 milyon 240 bin 990'a ulaştı.

Türkiye'de 4 Aralık itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 423 bin 142 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde 18 milyon 904 bin 934 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelindeki vaka sayısı 66 milyon 434 bin 150'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 528 bin 85 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 46 milyonu geçti
Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 896 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti
Sivassporlu futbolcu Yasin Öztekin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 285 bini geçti
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini geçti

Benzer haberler

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 46 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 46 milyonu geçti

Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 896 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti

Sivassporlu futbolcu Yasin Öztekin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

ABD'de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 285 bini geçti

ABD'de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 285 bini geçti
Kuveytliler milletvekili seçimleri için sandık başında

Kuveytliler milletvekili seçimleri için sandık başında
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerden 'eczaneye, hastaneye, alışverişe gidiyorum' bahanesi

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerden 'eczaneye, hastaneye, alışverişe gidiyorum' bahanesi