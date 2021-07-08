Euro
10.25
Dolar
8.69
BIST 100
1,390.58
Altın
1,796.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 170 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 170 milyonu aştı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 08.07.2021
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 170 milyonu geçti

Ankara

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşanlardan 170 milyon 102 bin 891'i iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 29 milyon 843 bin 825, ABD'de 29 milyon 168 bin 313 ve Brezilya'da 17 milyon 352 bin 670 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de bugün itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 5 milyon 328 bin 747 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 5 milyon 121 bin 919'a, Fransa'da 5 milyon 638 bin 432'ye, İngiltere'de 4 milyon 345 bin 499'a, Arjantin'de 4 milyon 206 bin 478'e, Kolombiya'da 4 milyon 142 bin 384'e, İtalya'da 4 milyon 96 bin 156'ya, Almanya'da 3 milyon 631 bin 500'e, İspanya'da 3 milyon 621 bin 423'e, İran'da 2 milyon 967 bin 821'e, Polonya'da 2 milyon 652 bin 293'e ve Ukrayna'da 2 milyon 175 bin 225'e ulaştı.

Dünya genelinde 11 milyon 735 bin 143 kişinin hala Kovid-19 tedavisi görüyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak genel salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 185 milyon 855 bin 902'yi bulurken, virüs nedeniyle 4 milyon 17 bin 868 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 170 milyonu geçti
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca: Aşı türü, sertifika açısından bir tercih sebebi değil
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 170 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 170 milyonu geçti

Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor

Japonya, Türkiye dahil 15'ten fazla ülkeden gelenlere 'zorunlu karantina' uygulayacak

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte 808 bin 351 doz aşı uygulandı

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte 808 bin 351 doz aşı uygulandı
Türkiye'de 5 bin 160 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de 5 bin 160 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı