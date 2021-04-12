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Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 110 milyonu geçti

Fuat Kabakcı   | 12.04.2021
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 110 milyonu geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

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