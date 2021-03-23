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Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 100 milyonu geçti

ABD'de 22 milyon 846 bin 556, Hindistan'da 11 milyon 181 bin 253, Brezilya'da 10 milyon 507 bin 995 ve Rusya'da 4 milyon 88 bin 45 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Büşra Selvi Öğütcen   | 23.03.2021
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 100 milyonu geçti

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 100 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 100 milyon 369 bin 788'i iyileşti.

ABD'de 22 milyon 846 bin 556, Hindistan'da 11 milyon 181 bin 253, Brezilya'da 10 milyon 507 bin 995 ve Rusya'da 4 milyon 88 bin 45 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 844 bin 681 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İngiltere'de 3 milyon 694 bin 155, İspanya'da 2 milyon 987 bin 474, İtalya'da 2 milyon 732 bin 482, Almanya'da 2 milyon 433 bin 800, Kolombiya'da 2 milyon 235 bin 343, Arjantin'de 2 milyon 37 bin 686, Meksika'da 1 milyon 740 bin 254, Polonya'da 1 milyon 693 bin 875 ve İran'da 1 milyon 549 bin 649'a ulaştı.

Dünya genelinde 21 milyon 288 bin 718 kişinin hala tedavisi sürüyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 124 milyon 396 bin 254'e ulaşırken virüs nedeniyle 2 milyon 737 bin 748 kişi hayatını kaybetti.

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