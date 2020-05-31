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ABD’nin farklı bölgelerinde düzenlenen protesto gösterileri şiddetini arttırıyor.
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Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19 salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 370 bini aştı

Dünya genelinde Kovid-19 salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 370 bini aştı.

Emel Gözellik   | 31.05.2020
Dünya genelinde Kovid-19 salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 370 bini aştı

Dünya genelinde Kovid-19 salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 370 bini aştı
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bini aştı
Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2,7 milyonu geçti
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 771'e yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 126 bin 984 oldu

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