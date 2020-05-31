Dünya genelinde Kovid-19 salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 370 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 370 bini aştı.
Ankara
KORONAVİRÜS HABERLERİ
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