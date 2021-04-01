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Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19 salgını döneminde ölü doğum ve anne ölüm oranı arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde dünya genelinde ölü doğum ve anne ölüm oranlarının yaklaşık üçte bir oranda arttığı bildirildi.

Emel Öz   | 01.04.2021
Dünya genelinde Kovid-19 salgını döneminde ölü doğum ve anne ölüm oranı arttı

Ankara

The Lancet Global Health'de yayımlanan 17 ülkeden 40 araştırmaya dayanan raporda, sokağa çıkma kısıtlaması, doğum hizmetlerinde aksama ve sağlık merkezlerine gitmekten kaçınmanın, gebelikle ilgili riskleri artırdığına işaret edildi.

Salgın döneminde dünya genelinde ölü doğum ve anne ölüm oranlarının yaklaşık üçte bir arttığına dikkat çekilen raporda, Kovid-19 salgınının, gebelerin ve yeni annelerin ruh sağlığı üzerinde de olumsuz etkisi olduğu belirtildi.

Raporda, salgın döneminde doğum sonrası depresyon, annelik kaygısı veya her ikisinde de artış gözlendiği vurgulandı.

Londra'daki St George's Üniversitesinden Profesör Asma Khalil, "Kovid-19 salgınının sağlık sistemleri üzerinde derin bir etkisi oldu. Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde hem annelerin hem de bebeklerin önlenebilir ölümlerine yol açtı." ifadesini kullandı.

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