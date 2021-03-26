Euro
9.54
Dolar
8.08
BIST 100
1,382.15
Altın
1,731.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

DSÖ'den 'Kovid-19 aşı uygulamalarında denizcilere ve uçak mürettebatına öncelik verin' çağrısı

DSÖ ve bir grup uluslararası organizasyon, Kovid-19 aşı uygulamalarında denizcilere ve uçak mürettebatına öncelik verilmesi için ülkelere çağrıda bulundu.

Bayram Altuğ   | 26.03.2021
DSÖ'den 'Kovid-19 aşı uygulamalarında denizcilere ve uçak mürettebatına öncelik verin' çağrısı

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Uluslarası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, denizcilik ve hava sektöründe çalışanların önemine işaret edildi.

Açıklamada, ülkeler, diğer "temel işçilerle" birlikte ulusal Kovid-19 aşı programlarında denizcilere ve uçak mürettebatına öncelik vermeye davet edildi.

Denizcilerin ve uçak mürettebatının ülkeler arasında güvenli bir şekilde hareket etmelerini kolaylaştırmak için mümkün olan en kısa sürede aşı yoluyla korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, hükümetlere bu iş grubunda çalışanlara Kovid-19 aşıları uygulanması için hazırlıkların tamamlanması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, denizcilere ve uçak mürettebatına seyahat ettikleri ülkelere giriş için bir koşul olarak Kovid-19 aşısı kanıtı sunma ihtiyacının doğabileceğine işaret edildi.

Kovid-19 salgınının insan yaşamı ve küresel ekonomi için yıkıcı sonuçları tetiklediği vurgulanan açıklamada, "Deniz ve hava taşımacılığı, küresel ticaret ve hareketliliğin temelini oluşturan ve sürdürülebilir bir sosyo-ekonomik iyileşmenin anahtarı olan iki temel faaliyettir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, küresel ticaret hacminin yüzde 80'inin deniz taşımacılığıyla gerçekleştiği, dünya ekonomisin de küresel ticaret gemileri filosunu işleten dünyadaki 2 milyon denizciye bağlı olduğunun altı çizildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti
DSÖ'den 'Kovid-19 aşı uygulamalarında denizcilere ve uçak mürettebatına öncelik verin' çağrısı
Yerli aşıda ilk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısı 9'dan 20'ye çıkarılacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 546 bin 830'a yükseldi
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (26 Mart 2021)

Benzer haberler

Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti

Lazio Kulübü, Kovid-19 protokolünü ihlalden ceza aldı

Amerikan halkının yüzde 50'sinden fazlası 'evsiz ve aç kalmaktan' endişe duyuyor

DSÖ'den 'Kovid-19 aşı uygulamalarında denizcilere ve uçak mürettebatına öncelik verin' çağrısı

DSÖ'den 'Kovid-19 aşı uygulamalarında denizcilere ve uçak mürettebatına öncelik verin' çağrısı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 546 bin 830'a yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 546 bin 830'a yükseldi
Kovid-19'la mücadelede yurt dışından temin edilen aşı miktarı 28 milyon dozu geçti

Kovid-19'la mücadelede yurt dışından temin edilen aşı miktarı 28 milyon dozu geçti