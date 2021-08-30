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Sağlık, Koronavirüs

DSÖ ve UNICEF'ten 'Avrupa ve Orta Asya'da tüm okullar açık kalsın' çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tüm önlemlerin alınarak Avrupa ve Orta Asya'da tüm okulların açık kalması çağrısında bulundu.

Bayram Altuğ   | 30.08.2021
DSÖ ve UNICEF'ten 'Avrupa ve Orta Asya'da tüm okullar açık kalsın' çağrısı

Geneve

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge düzenlediği basın toplantısında, "Salgın, eğitimde tarihteki en feci aksaklığa neden oldu. Bu nedenle, sınıf temelli öğrenmenin DSÖ Avrupa Bölgesi'nde kesintisiz olarak devam etmesi hayati önem taşımaktadır." dedi.

Kluge, okulların açık kalmasının çocukların eğitimi, ruh sağlığı ve sosyal becerileri, okulların çocukların toplumun mutlu ve üretken üyeleri olmalarına yardımcı olması açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Ülkelere salgına karşı çoklu koruma önlemlerini (katmanlarını) sürdürmede kararlı olmaları çağrısında bulunan Kluge, bu önlemler arasında aşılama ve maske takmanın da yer aldığını söyledi.

"Aşılar, toplumları yeniden açmanın ve ekonomileri istikrara kavuşturmanın yoludur." diyen Kluge, buna rağmen aşı üretimindeki yetersizlik, aşılara erişim ve aşıların kabulü gibi zorluklarla mücadele etmeyi sürdürdüklerini vurguladı.

Kluge, Avrupa ve Orta Asya bölgesinde tüm okulların açık kalması çağrısı yaparak, "Aşı bir haktır ama aynı zamanda bir sorumluluktur. Bölgemizde aşı alımındaki durgunluk ciddi endişe kaynağıdır." ifadesini kullandı.

"Aralık ayına kadar Avrupa'da 200 bin kişi ölebilir"

Avrupa'da salgının durumuna ilişkin de bilgi veren Kluge, bölgede vaka sayısının 64 milyona ulaştığını, yaklaşık 1,3 milyon kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 33 ülkeden bildirilen 14 günlük vaka sayılarında endişe verici şekilde yüzde 10'dan fazla artış gözlemlendiğini belirtti.

Kluge, ayrıca aralık ayına kadar Avrupa bölgesinde salgın kaynaklı 200 bin ölümün gerçekleşebileceğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Philippe Cori de "Salgın bitmedi. Bölge genelinde okulların açık kalmasını sağlamak için hepimize görev düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ Avrupa Direktörlüğü, okulların açık kalabilmesi için öğretmenlerin, okul çalışanlarının ve ciddi sağlık problemi olan 12 yaş üstü çocukların aşılanması, sınıfların küçük tutulması, havalandırma yapılması ve düzenli Kovid-19 testi uygulanması gibi önlemlerin alınması tavsiyesinde bulunuyor.


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