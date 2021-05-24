Euro
10.24
Dolar
8.39
BIST 100
1,449.23
Altın
1,880.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması (YER-SİS) Projesi" tanıtım webinarına katılıyor.
logo
Sağlık, Koronavirüs

DSÖ: Kovid-19'la mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19'la mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini açıkladı.

Bayram Altuğ   | 24.05.2021
DSÖ: Kovid-19'la mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Geneve

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini tahmin ettiklerini açıkladı.

DSÖ'nün en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) 74'üncüsü İsviçre'nin Cenevre kentinde video konferans yöntemiyle başladı.

Genel Direktör Ghebreyesus, burada yaptığı konuşmada, "Neredeyse 18 aydır, dünyanın her yerindeki sağlık çalışanları ve bakıcılar, yaşamla ölüm arasında bir yerde duruyorlar. Sayısız hayatı kurtardılar." dedi.

Dünya genelinde Kovid-19 ile mücadelede, pek çok sağlık çalışanına Kovid-19 bulaştığını aktaran Ghebreyesus, "Raporlamalar yetersiz olsa da en az 115 bin sağlık çalışanı ve bakıcının başkalarına hizmet sunarken en büyük bedeli ödediğini (öldüğünü) tahmin ediyoruz. Salgın şiddetini devam ettirdiği sürece çok daha fazlasını kaybedeceğiz." uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini vurgulayarak üreticilerin kişisel koruyucu ekipman tedarikini artırması gerektiğini vurguladı.

DSÖ Genel Direktörü, küresel çapta pek çok sağlık çalışanının kişisel koruyucu ekipman, aşı ve hayat kurtaracak diğer araçlara erişim eksikliği nedeniyle kendilerini çaresiz ve korumasız hissettiğinin altını çizdi.

Sağlık çalışanlarının "kahramanca" işler yaptığını ama "süper kahramanlar" olmadıklarını dile getiren Ghebreyesus, "Onlar da bizim gibi insanlar. Terliyorlar, kızıyorlar, gülüyorlar, ağlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, dünya genelinde Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarının onuruna ayağa kalkarak alkışladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 251 kişi hayatını kaybetti
BM Genel Sekreteri Guterres: Korkarım bu salgın (Kovid-19) bitmekten çok uzakta
DSÖ: Kovid-19'la mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Kapıkule'den girişlerde 30 dakikada sonuçlanan PCR testi uygulaması gelecek ay başlayacak
'Genç, yaşlı, çocuk fark etmiyor, herkesi etkiliyor'

Benzer haberler

DSÖ: Kovid-19'la mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti

DSÖ: Kovid-19'la mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Salgının yayılım hızı 'tam kapanmayla' kesildi

Sağlık çalışanlarının eşlerine Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı