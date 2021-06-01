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Sağlık, Koronavirüs

DSÖ koronavirüs varyantlarına Yunan alfabesindeki harflerin adını verdi

Dünya Sağlık Örgütünün yeni tip koronavirüs teknik heyeti lideri Maria Van Kerkhove, koronavirüs varyantlarına yeni isimler verildiğini bildirdi.

Şeyma Uzundere   | 01.06.2021
DSÖ koronavirüs varyantlarına Yunan alfabesindeki harflerin adını verdi

Ankara

Kerkhove, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, koronavirüs varyantlarının, artık Yunan alfabesindeki harflerle adlandırılacağını, bu uygulamayla virüsün kamuoyunda ve basında daha kolay ele alınmasını amaçladıklarını söyledi.

Koronavirüs varyantları halihazırda bilimsel isimlerinden ziyade ortaya çıktıkları ülkelerin adıyla anılıyor. Örneğin, B.1.1.7, “İngiltere varyantı”; B.1.351, “Güney Afrika varyantı” olarak adlandırılıyor.

Yeni isim uygulamasıyla varyantların ilk kez ortaya çıktığı ülkelerle anılmasının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

DSÖ tarafından varyantlar için belirlenen yeni isimler şöyle sıralanıyor:

"'İngiltere varyantı' olarak bilinen B.1.1.7, Alfa, 'Güney Afrika varyantı' olarak bilinen B.1.351, Beta, 'Brezilya varyantı' olarak bilinen P.1, Gama, 'Hindistan varyantı' olarak bilinen B.1.617.2, Delta."


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