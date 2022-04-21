Dolar
14.68
Euro
16.03
Altın
1,951.55
ETH/USDT
3,090.00
BTC/USDT
41,654.00
BIST 100
2,543.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’da ‘’Michelin Rehberi’’ basın toplantısında konuşuyor.
logo
Sağlık, Koronavirüs

DSÖ, hastaneye kaldırılma riski olanlar için Pzifer'ın Kovid-19 ilacını tavsiye etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ağır Kovid-19 hastalığı geçirmeyen fakat hastaneye kaldırılma riski yüksek olanlar için Pfizer ilaç firmasının geliştirdiği ağızdan alınan Kovid-19 ilacını tavsiye ettiklerini açıkladı.

Ömer Faruk Yıldız   | 21.04.2022
DSÖ, hastaneye kaldırılma riski olanlar için Pzifer'ın Kovid-19 ilacını tavsiye etti

Cenevre

Örgüte bağlı Uluslararası Uzmanlar Yönerge Geliştirme Grubu'nun British Medical Journal'da yayımlanan makalesinde, uzmanların bir süredir araştırdığı, antiviral etken madde "nirmatrelvir" ve "ritonavir"in birleşiminden yapılan Pfizer'ın Kovid-19 ilacının, etkililik oranına dair veriler paylaşıldı.

Uzmanlar, etkililik incelemesi için 3 bin 100 Kovid-19 hastası üzerinde ilacı denedi.

Bu kapsamda DSÖ'nün, hafif Kovid-19 hastalığı geçiren fakat hastaneye kaldırılma oranı yüksek olan kişiler için Pfizer'ın antiviral ilacını tavsiye ettiği bildirildi.

Hastaneye kaldırılma riski yüksek olanların aşı yaptırmayan, ileri yaş ve bağışıklığı baskı altındaki hastaları içerdiği kaydedildi.

Söz konusu Kovid-19 ilacını kullanan bu gruplara dahil Kovid-19 hastalarında hastaneye kaldırılma riskinin engellendiği, ritonavirden yapılan ilacın diğer antiviral ilaç türlerine göre daha etkili olduğu sonucuna varıldı.

Dünya Sağlık Örgütü en son 14 Ocak'ta eklem iltihabı ilaçları Baricitinib ile Interleukin-6'nın Kovid-19 tedavisinde kullanımını tavsiye etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, hastaneye kaldırılma riski olanlar için Pzifer'ın Kovid-19 ilacını tavsiye etti
ABD Adalet Bakanlığı, maske zorunluluğunu kaldıran mahkeme kararını temyize götürecek
Türkiye'de 3 bin 668 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi
Norveç'te 80 yaş ve üstündekilere Kovid-19 aşısının 4'üncü dozu önerildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 989 bin 367'ye çıktı

Benzer haberler

DSÖ, hastaneye kaldırılma riski olanlar için Pzifer'ın Kovid-19 ilacını tavsiye etti

DSÖ, hastaneye kaldırılma riski olanlar için Pzifer'ın Kovid-19 ilacını tavsiye etti

Türkiye'de 3 bin 668 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi

Norveç'te 80 yaş ve üstündekilere Kovid-19 aşısının 4'üncü dozu önerildi

ABD, Türkiye'ye seyahat uyarısını gevşetti

ABD, Türkiye'ye seyahat uyarısını gevşetti
Türkiye'de 4 bin 217 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 23 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 4 bin 217 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 23 kişi hayatını kaybetti
DSÖ: Ukrayna'da sağlık merkezlerine 147 saldırı yapıldı

DSÖ: Ukrayna'da sağlık merkezlerine 147 saldırı yapıldı