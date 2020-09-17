DSÖ: Dünyadaki Kovid-19 vakalarının yüzde 14’ü sağlık çalışanlarında tespit edildi
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, küresel olarak, DSÖ'ye bildirilen yeni tip koronavirüs vakalarının yüzde 14'ünün sağlık çalışanları arasında tespit edildiğini, bazı ülkelerde bu oranın yüzde 35'e kadar çıktığını bildirdi.
Cenevre
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Dünya Hasta Güvenliği Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinliğe video konferans yöntemiyle katıldı.
Hastaları güvende tutmanın anahtarlarından birinin de sağlık çalışanlarını güvende tutmak olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının herkese sağlık çalışanlarının, yaşamları kurtarmada oynadığı hayati rolü bir kez daha hatırlattığını ifade etti.
Ghebreyesus, "Hepimizin sağlık çalışanlarına muazzam bir borcu var. Sadece hastalara baktıkları için değil ama görev gereği kendi hayatlarını riske attıkları için de." dedi.
Küresel olarak, DSÖ'ye bildirilen Kovid-19 vakalarının yüzde 14'ünün sağlık çalışanları arasında tespit edildiğini aktaran Ghebreyesus, bazı ülkelerde bu oranın yüzde 35'e kadar çıktığını kaydetti. Bu konudaki verilerin sınırlı olduğunu dile getiren Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının Kovid-19'a işyerlerinde veya toplum içinde enfekte olup olmadığını bilmenin zor olduğunu söyledi.
Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının sadece Kovid-19 riski altında olmadıklarını, ayrıca her gün "stres, tükenmişlik, damgalanma, ayrımcılık ve hatta şiddet"e maruz kaldığı uyarısında bulundu.
DSÖ Genel Direktörü, sağlık çalışanlarına "güvenli çalışma koşulları oluşturmanın, eğitmenin, hak ettikleri ücret ve saygıyı vermenin" her zamankinden daha önemli olduğunu sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.