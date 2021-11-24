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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Altındağ Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşuyor.
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Koronavirüs

DSÖ çocuklara Kovid-19 aşısının gerekliliğini gözden geçirdiklerini açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüs salgınına karşı halihazırda uygulanan aşıların çocuk ve ergenlik çağındakiler için gerekli olup olmadığını gözden geçirdiklerini bildirdi.

Ömer Faruk Yıldız   | 24.11.2021
DSÖ çocuklara Kovid-19 aşısının gerekliliğini gözden geçirdiklerini açıkladı

Cenevre

Örgütün Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan DSÖ Kıdemli Bilim İnsanı Soumya Swaminathan, çocuklarda Kovid-19 nedeniyle ölüm riski ve aşıların etkililiğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Swaminathan, dünyada çocukların Kovid-19 enfeksiyonu oranının yetişkinlerle aynı olduğunu belirterek, "Çocuklarda ağır Kovid-19 hastalığı ve ölüm oranları yetişkinlere göre çok düşük." dedi.

DSÖ'nün, Kovid-19 Bağışıklığı için Uzmanlar Stratejik Danışma Grubu'nun desteğiyle birlikte çocuk ve ergen bireylerin, mevcut aşılara ihtiyacı olup olmadıklarını gözden geçirdiğini belirten Swaminathan, "Çocuk ve ergenlerin aşı gerekliliğine dair bir tahminde bulunmamız için yeni aşıların üretilmesini beklememiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Swaminathan, AA muhabirinin çocuk ve ergenlerin Kovid-19 nedeniyle ölüm oranlarının ne kadar olduğu sorusuna, "Dünyada Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının yüzde 0,5'ini 25 yaş altı kişiler oluşturuyor. 5 ile 10 yaş arası çocuklara baktığınızda ise bu oran yüzde 0,1." cevabını verdi.

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