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Yaşam, Koronavirüs

Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evde en çok kitap okuyanlar altınla ödüllendirilecek

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Koç, "En fazla kitap okuyan 25 vatandaşımıza tam altın, 100 vatandaşımıza yarım altın ve 100 vatandaşımıza da çeyrek altın hediye edeceğiz" dedi.

Ömer Yasin Ergin   | 19.03.2020
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evde en çok kitap okuyanlar altınla ödüllendirilecek

Diyarbakir

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayarak en fazla kitabı okuyan vatandaşları altınla ödüllendirecek.

Kayapınar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek ve vatandaşları bilgiyle buluşturmak için "Kayapınar Evde Okuyor Projesi" hayata geçirildi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, belediyenin bilgi ve sağlık dostu olduğunu belirterek ilçedeki okullarda devam eden Kayapınar Okuyor Projesi'nin daha da genişletilerek tüm vatandaşları kapsayacak şekilde devam edeceğini bildirdi.

Projeye katılım gösteren vatandaşların Kayapınar Belediyesi sosyal medya hesaplarında ve web sayfasında gerekli aktivasyonları yaparak saat 19.00-20.00 arasında gerçekleştirilecek etkinliğe katılabileceğini ve kitap hediyesini alabileceğini vurgulayan Koç, "18 Mart-30 Nisan tarihleri arasında kampanyaya düzenli olarak katılım gösteren ve en fazla kitap okuyan 25 vatandaşımıza tam altın, 100 vatandaşımıza yarım altın ve 100 vatandaşımıza da çeyrek altın hediye edeceğiz." ifadelerini kullandı.




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