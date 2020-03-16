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Türkiye, Koronavirüs

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş koronavirüs önlemlerine ilişkin 15.30'da açıklama yapacak

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin 15.30'da açıklama yapacak.

Sefa Şahin   | 16.03.2020
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş koronavirüs önlemlerine ilişkin 15.30'da açıklama yapacak

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin açıklama yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Erbaş'ın saat 15.30'da başkanlıkta basın toplantısı yapacağı belirtildi.

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