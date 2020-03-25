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Türkiye, Koronavirüs

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dün akşam itibarıyla 2 bin 721 Türk öğrenci yurda getirildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün akşam itibarıyla 8 ülkeden 11 seferle, 2 bin 721 Türk öğrencinin yurda getirildiğini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 25.03.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dün akşam itibarıyla 2 bin 721 Türk öğrenci yurda getirildi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı'nda gazetecilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler hakkındaki sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanlığı olarak yurt dışındaki Türk vatandaşlarına en iyi şekilde hizmeti vermek için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Çavuşoğlu, uçuşların durdurulduğu ülkelerden dönmek isteyen vatandaşlar olduğunu hatırlattı.

Çavuşoğlu, "17 Mart'ta 9 Avrupa ülkesinden 2 bin 897 vatandaşımızı getirdik ve bu vatandaşlarımız İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda karantinaya alınmıştı." diye konuştu.

Yurt dışında eğitim gören öğrencilerin okullarının ve yurtlarının kapatılmasından dolayı Türkiye'ye dönmek istediklerini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çalışma başlattık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'in başkanlığında İçişleri Bakanlığımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Türk Havayolları ile birlikte bir çalışma yürüttük. Dün akşam itibarıyla 11 seferle 8 ülkeden 2 bin 721 öğrencimizi ülkemize getirmiş olduk. Daha önce arz ettiğimiz ülkelerin yanı sıra Sudan'dan da öğrenciler gelmek istedi. Mısır'a giden uçağımız Sudan'a da giderek öğrencilerimizi aldı. Aynı şekilde KKTC'den gelmek isteyen öğrencilerimiz de ülkemize getirildi. Öğrencilerimiz 14 günlük karantinaya alınmış oldu. Sakarya, Samsun ve Sivas'taki yurtlara öğrencilerimiz yerleştirildi."

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