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Türkiye, Koronavirüs

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 128 ülke Türkiye'den tıbbi malzeme talebinde bulundu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "128 ülke Türkiye'den hibe, ihracat izni ya da satın alma şeklinde tıbbi malzeme talebinde bulundu, yarısını karşıladık." dedi.

Ömer Tuğrul Çam   | 06.05.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 128 ülke Türkiye'den tıbbi malzeme talebinde bulundu

Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "128 ülke Türkiye'den hibe, ihracat izni ya da satın alma şeklinde tıbbi malzeme talebinde bulundu, yarısını karşıladık." dedi.

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