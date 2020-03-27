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Türkiye, Koronavirüs

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: 8 ülkede 50 Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, bugüne kadar 8 ülkede 50 Türk vatandaşının Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 27.03.2020
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: 8 ülkede 50 Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, bugüne kadar 8 ülkede 50 Türk vatandaşının Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

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