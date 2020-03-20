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Türkiye, Koronavirüs

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan koronavirüse karşı birlik vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Zor bir süreç ama birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Özcan Yıldırım   | 20.03.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan koronavirüse karşı birlik vurgusu

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüse karşı teyakkuzu elden bırakmadıklarını belirterek, "Zor bir süreç ama birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni vakalar bizi paniğe ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha sıkı uygulamaya sevk etmeli. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz. Zor bir süreç ama birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

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