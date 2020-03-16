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Türkiye, Koronavirüs

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Koronavirüsle ilgili uyarılara kulak verin ve özenle uygulayın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili uyarılara kulak verilmesini ve bunların özenle uygulanmasını istedi.

Mehmet Tosun   | 16.03.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Koronavirüsle ilgili uyarılara kulak verin ve özenle uygulayın

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler ve bugün açıklanan yeni önlemlerin Türkiye için hayati önem taşıdığını belirtti.

İbrahim Kalın, "Tedbirler ancak hepimiz uyguladığımız zaman netice verir. Lütfen uyarılara kulak verin, ihmal etmeyin ve özenle uygulayın." ifadelerini kullandı.

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