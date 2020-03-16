Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Koronavirüsle ilgili uyarılara kulak verin ve özenle uygulayın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili uyarılara kulak verilmesini ve bunların özenle uygulanmasını istedi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler ve bugün açıklanan yeni önlemlerin Türkiye için hayati önem taşıdığını belirtti.
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler ve bugün açıklanan yeni önlemler, her birimiz ve ülkemiz için hayati önemdedir.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 16, 2020
Tedbirler ancak hepimiz uyguladığımız zaman netice verir.
Lütfen uyarılara kulak verin, ihmal etmeyin ve özenle uygulayın.
İbrahim Kalın, "Tedbirler ancak hepimiz uyguladığımız zaman netice verir. Lütfen uyarılara kulak verin, ihmal etmeyin ve özenle uygulayın." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.