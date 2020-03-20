Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Türkiye'ye dönmek isteyen yurt dışındaki öğrencilere ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, uçuşları durdurulan ülkelerde bulunan öğrencilerin bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklere başvurmaları halinde dönüşlerinin gerçekleştirileceğini söyledi.
Ankara
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle, ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen öğrencilerimizin 21 Mart Cumartesi yerel saatle 17.00'a kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize başvurmaları halinde, planlanan süre içinde dönüşleri gerçekleştirilecektir." açıklamasında bulundu.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Türkiye'ye yönelik uçuşları durdurulan ülkelerde geçici olarak bulunan ve ülkeye dönmek isteyen öğrencilerin isterlerse Türkiye'ye getirilebileceklerini bildirdi.
Öğrencilerin bulundukları ülkelerdeki Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine başvurabileceklerini belirten Fuat Oktay, şunları ifade etti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle, ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen öğrencilerimizin 21 Mart Cumartesi yerel saatle 17.00'a kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize başvurmaları halinde, planlanan süre içinde dönüşleri gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımızın yurda dönüşlerini Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarımızla koordinasyon halinde THY ile sağlayacak ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.